Страшная жатва: смерть одного за одним выкашивает звезд фильма "Любовь и голуби"

В 2010-го от рака легкого умер драматург Владимир Гуркин, написавший сценарий для картины. И он начал страшный счет...
Людмила Гурченко, воплотившую на экране сотрудницу отдела кадров леспромхоза разлучницу Раису Захаровну скончалась на 76-м году жизни в результате тромбоэмболии легочной артерии (сердечная недостаточность) в 2011-м.
Нина Дорошина, сыгравшая экранную соперницу Раисы Захаровны Надежду преставилась 21 апреля 2018 года у себя дома, в Москве, на 84-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Спустя два месяца, на 56-м году, умер и Игорь Лях, который был в фильме Ленькой, сыном Кузякиных. А в августе скончается и автор звучащей в исполнении Сергея Менахина в фильме песни "Жгучее южное танго" писатель Эдуард Успенский. Артист оперетты Сергей Менахин умер в 2002-м...
Сергей Юрский – дядя Митя в знаменитой картине – ушел из жизни в 2019 году на 84-м году жизни. У него резко поднялся уровень сахара в крови до 16 ммоль/л, он впал в заторможенное состояние, а причиной смерти стала остановка сердца.
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