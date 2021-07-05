Страшная жатва: смерть одного за одним выкашивает звезд фильма "Любовь и голуби"

На 82-году жизни от последствий коронавируса умер актер и режиссер Владимир Меньшов. Вся страна обожает снятый им в 1984 году фильм "Любовь и голуби". Он там появлялся в эпизоде – был ведущим кадрили объявлял "фигуры". Правда, сегодня практически никого из тех, кто играл в этой народной комедии, в живых уже не осталось....

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