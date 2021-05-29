Михайлов раскрыл тайну загадочной русской души

Проектом "Сны о России", который вышел пять лет назад, Михайлов постигал загадочную русскую душу. Спектакль оказался столь успешным, что режиссер сделал продолжение, в котором снова попытался понять, в чем же заключаются наша уникальность и сила.
Россия – страна, в которой уживаются самые разные этносы, культуры, традиции. И спектакль "Жили-были..." – эдакий калейдоскоп того, что и составляет нашу сущность, помогает нам в самоидентификации. Жанр режиссер обозначает как "балаган-шоу". Но происходящее на сцене можно сравнить и с ярмаркой, и большой каруселью, и с коллажем, собранным из ярких лубочных картинок. На протяжении трех часов они сменяют друг друга. Шаманы Сибири и цыганский табор, герои народных сказок и мифов, набивные платки, русские баня, печь и самовар – и есть наша страна.
Ее многие ассоциируют с белыми медведями – в спектакле они появляются аки из под льдов. Мы с детства слышим сказки про Царевну-лягушку и Жар-птицу. И тут перед нами возникает фантастической гибкости акробатка с обручами, которая кажется лучшим олицетворением сказочного персонажа. Все мы знаем наизусть фильм "Любовь и голуби", который давно стал частью нашего культурного кода, и в спектакле возникают явные к нему отсылки, когда герои объявляют: "Фигура первая... Фигура вторая..."
Но Россия – это еще и песни, которые мы любим, знаем, поем за столом и просто, когда душа просит. Композиция "Ходят кони" на стихи Юлия Кима из фильма "Бумбараш", давно считающаяся народной, "У самовара я и моя Маша" Леонида Утесова, "Татьяна" Петра Лещенко и следом – "Вечно молодой, вечно пьяный" группы "Смысловые галлюцинации" – все это часть нас самих. Феликс Михайлов объединяет в постановке и горловое пение, и городской шансон, русский фольклор от этно-группы EtnoZapil. Причем звучат со сцены инструменты, которые редко услышишь – австралийский диджериду, алтайский варган, африканская калимба, славянская окарина и даже пила! А еще меломаны с радостью узнают несколько хитов Майкла Джексона, который Россию любил, приезжал дважды и даже спел песню про Москву.
О России Михайлов говорит без пафоса и патетики, а светло, порой даже иронично, вспоминая мифы, штампы и стереотипы. Даже тему русского пьянства и непременно ухарства на этой почве он не обошел вниманием. Но "пьяный" в спектакле "Жили-были..." показывает такие невероятные акробатические штуки на колонне из стульев, что зрители начинают стесняться своей трезвости – подобное повтори еще!
Вообще, акробатические и гимнастические номера в спектаклях Михайлова – это всегда невероятное зрелище. Он приглашает в свои лучших из лучших – призеров международных цирковых фестивалей. И всякий раз диву даешься от того, насколько гибким и выносливым может быть человеческое тело.
А в конце спектакля все его участники увлекут зрителей в большой хоровод – тоже русскую национальную забаву. Танцуй, Россия! Живи! Будь! И это единение душ, сердец, рук и улыбок дорогого стоит.
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