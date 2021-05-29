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Шоу-бизнес
Михайлов раскрыл тайну загадочной русской души

Михайлов раскрыл тайну загадочной русской души

Русские сказки, как правило, начинаются, со слов: "Жили-были..." Мол, дело было давно – в те времена, которые во многих европейских языках обозначаются особым временем "плюсквамперфекта". Отсюда и возникает особый чарующий эффект и многие воспринимают эти слова как волшебные, как некий ключ от чуда. Но смысл их намного глубже, чем кажется. Режиссер Феликс Михайлов, в спектакле под названием "Жили-были..." его исследованием и занялся.
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Проектом "Сны о России", который вышел пять лет назад, Михайлов постигал загадочную русскую душу. Спектакль оказался столь успешным, что режиссер сделал продолжение, в котором снова попытался понять, в чем же заключаются наша уникальность и сила.

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Россия – страна, в которой уживаются самые разные этносы, культуры, традиции. И спектакль "Жили-были..." – эдакий калейдоскоп того, что и составляет нашу сущность, помогает нам в самоидентификации. Жанр режиссер обозначает как "балаган-шоу". Но происходящее на сцене можно сравнить и с ярмаркой, и большой каруселью, и с коллажем, собранным из ярких лубочных картинок. На протяжении трех часов они сменяют друг друга. Шаманы Сибири и цыганский табор, герои народных сказок и мифов, набивные платки, русские баня, печь и самовар – и есть наша страна.

Фото: пресс-служба "Ленинград-центра"

Ее многие ассоциируют с белыми медведями – в спектакле они появляются аки из под льдов. Мы с детства слышим сказки про Царевну-лягушку и Жар-птицу. И тут перед нами возникает фантастической гибкости акробатка с обручами, которая кажется лучшим олицетворением сказочного персонажа. Все мы знаем наизусть фильм "Любовь и голуби", который давно стал частью нашего культурного кода, и в спектакле возникают явные к нему отсылки, когда герои объявляют: "Фигура первая... Фигура вторая..."

Фото: пресс-служба "Ленинград-центра"

Но Россия – это еще и песни, которые мы любим, знаем, поем за столом и просто, когда душа просит. Композиция "Ходят кони" на стихи Юлия Кима из фильма "Бумбараш", давно считающаяся народной, "У самовара я и моя Маша" Леонида Утесова, "Татьяна" Петра Лещенко и следом – "Вечно молодой, вечно пьяный" группы "Смысловые галлюцинации" – все это часть нас самих. Феликс Михайлов объединяет в постановке и горловое пение, и городской шансон, русский фольклор от этно-группы EtnoZapil. Причем звучат со сцены инструменты, которые редко услышишь – австралийский диджериду, алтайский варган, африканская калимба, славянская окарина и даже пила! А еще меломаны с радостью узнают несколько хитов Майкла Джексона, который Россию любил, приезжал дважды и даже спел песню про Москву.

Фото: пресс-служба "Ленинград-центра"

О России Михайлов говорит без пафоса и патетики, а светло, порой даже иронично, вспоминая мифы, штампы и стереотипы. Даже тему русского пьянства и непременно ухарства на этой почве он не обошел вниманием. Но "пьяный" в спектакле "Жили-были..." показывает такие невероятные акробатические штуки на колонне из стульев, что зрители начинают стесняться своей трезвости – подобное повтори еще!

Вообще, акробатические и гимнастические номера в спектаклях Михайлова – это всегда невероятное зрелище. Он приглашает в свои лучших из лучших – призеров международных цирковых фестивалей. И всякий раз диву даешься от того, насколько гибким и выносливым может быть человеческое тело.

Фото: пресс-служба "Ленинград-центра"

А в конце спектакля все его участники увлекут зрителей в большой хоровод – тоже русскую национальную забаву. Танцуй, Россия! Живи! Будь! И это единение душ, сердец, рук и улыбок дорогого стоит.

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Фото: пресс-служба "Ленинград-центра"
Автор: 29 мая 2021, 18:14

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