Убитая горем Меньшова обратилась к народу: Сложно поверить

Сегодня стало известно, что скончался легендарный Владимир Меньшов. Его дочь, Юлия Меньшова, обратилась к пользователям Сети.

Актриса опубликовала трогательный пост. Она выложила несколько черно-белых снимков великого артиста, а завершила послание финальными кадрами из кинокартины "Любовь и голуби", которые покорили каждого зрителя. "Все. Все. Все..." – подписала пост дочь легенды, поставив эмодзи в виде темного сердца. Больше никаких комментариев от знаменитости пока не поступило.

Пользователи выразили свои глубочайшие соболезнования семье Владимира Меньшова. "Светлая память великому человеку. Творчество великого режиссера останется с нами", "Светлая память, Юля, дай Бог сил. Плачу с Вами", "Соболезнования всей Вашей семье, светлая память гениальному отцу", "Я не верю. Не могу поверить. Талантище", – оставили они сотни комментариев.

Коллеги Юлии Меньшовой также не остались в стороне. "Ваш отец – Гений. Был, есть и будет. Примите мои соболезнования", – написала Мария Кожевникова. Наталья Подольская отметила, что смерть легенды стала невероятно большой утратой. Прокомментировал пост и Максим Галкин. "Юля, прими самые глубокие соболезнования от всей нашей семьи. "Это потеря для всех нас", – указал он. Позднее пародист и сам выложил пост, в котором подчеркнул, что не может подобрать слова, чтобы описать "чувство безвозвратной потери".

Напомним, около недели назад врачи диагностировали у Владимира Меньшова коронавирус. Тогда вся страна начала переживать за здоровье великого режиссера и актера. Сегодня стало известно, что Владимир Валентинович скончался от последствий инфекции. Детали уточняются.

