"А вы все не унимаетесь": в знак примирения Покровский посвятил Билану песню

Несколько дней назад Макс Покровский обвинил Диму Билана в нарушении правил во время выступления на фестивале Roof Place, что привело к отмене концерта группы "Ногу свело". Между сторонами разгорелся конфликт, который освещался самим Покровским в соцсетях и, казалось бы, уже был улажен. Однако накануне музыкант снял очередное видео, в котором он вновь обратился к команде Димы Билана.
В ролике музыкант признался, что стороны договорились не усугублять конфликт. Сам Покровский придерживается этих договоренностей, однако он не может сказать того же о противоположной стороне.
"А вы все не унимаетесь," – заявил музыкант.
Также солист "Ногу свело" вспомнил о сожалениях Яны Рудковской на счет того, что он не выразил свою точку зрения с помощью музыки. Артист рассказал, что соответствующая песня уже есть, но она не публикуется по причине все тех же договоренностей не усугублять конфликт. В подтверждение своих мирных намерений Покровский включил отрывок нового трека. Там можно разобрать следующие слова:
"Я понял твой план, Дима Билан!"
Подписчики Покровского высоко оценили юмор музыканта и заявили, что с нетерпением ждут выхода его новой песни, посвященной Диме Билану.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Яна Рудковская бросилась спасать втянутого в разборки Диму Билана.
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