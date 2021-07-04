"Как алкоголичка избитая": Накаченная кислотой Чехова покаялась за проступок

Телеведущая извинилась за скандальное выражение. Анфиса Чехова обратилась к бурятским женщинам.

Неосторожные слова в свежем выпуске шоу на ТВ привели Анфису Чехову к серьезному конфликту. Так, звезда рассказала историю о том, как ей вкололи под кожу избыточное количество гиалуроновой кислоты ради эффекта омоложения. "Ненавидела свое лицо, как алкоголичка, избитая своим сожителем", — выразилась светская львица. Также она добавила, что была похожа на бурятскую женщину. Это вызвало раздражение у представительниц бурятской национальности, поэтому Анфисе Чеховой пришлось объясниться.

В своем инстаграм-аккаунте звезда обратилась к тем, кого обидели ее слова. Артистка извинилась за некорректное высказывание и пообещала внимательнее относиться к речи. Анфиса Чехова объявила, что считает женщин красивыми вне зависимости от нации, возраста, веры и весовой категории.

Многие пользователи Сети благосклонно восприняли просьбу телеведущей о прощении. "Умница, хорошо все сказала. Всем урок, всем нужно задуматься", "Мы все ляпаем временами то, что не стоит", — ответили Анфисе Чеховой. Но в комментариях появились и глубоко оскорбленные люди. Они не смогли простить звезду даже после извинения. "Помидорами и яйцами закидаем, не приезжай в Бурятию нашу красивую", "Следить надо изначально за своим поганым языком", — написали озлобленные россияне.

