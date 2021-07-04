Малиновский срочно вылетел к оголившемуся Лазареву: Не смог противиться соблазну

Александр Малиновский отправился в Майами, где уже несколько дней проводит время Сергей Лазарев.

На этой неделе Сергей Лазарев улетел в свой любимый город Майами. Артист отправился в путешествие один. Поклонники удивились этому, ведь певец довольно часто проводит время в отпуске с Александром Малиновским. Например, они вместе летали в Индонезию, в Мексику, в Сочи, чем подогревали слухи об интимной связи.

Гуляя по Майами, Лазарев публикует в "Инстаграм" фото и видео, на которых запечатлены красивые закаты, море, пальмы. Подписчики с завистью рассматривают кадры, но все-таки желают артисту хорошего времяпрепровождения. А досуг Сергея, действительно, обещает быть насыщенным, ведь туда все-таки прибыл его друг.

Малиновский вылетел в США накануне, показав подписчикам своего инстаграм-аккаунта видео, снятое в самолете Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот". На таком же комфортабельном борту на этой неделе находился и Лазарев.

Кстати, на днях исполнитель хита "В самое сердце" опубликовал откровенную фотографию. На ней Сергей Лазарев запечатлен с голым торсом на белоснежном постельном белье. Как пишет "Экспресс-газета", Александр Малиновский "не смог противиться соблазну", глядя на горячий снимок друга.