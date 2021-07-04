Бросившую мужа Бородину заподозрили в новом романе: Теперь армянин?

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина проводит время в Армении с новым мужчиной.

Несколько недель назад стало известно о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова. По слухам, причиной разрыва стали интрижки бизнесмена на стороне. Якобы телеведущая не выдержала и приняла решение расторгнуть брак.

Похоже, Ксения не плачет в подушку, а, напротив, беззаботно проводит время в Армении, причем не одна. В компании телеведущей заметили предпринимателя Эрика Авагяна. Он владеет ресторанным бизнесом и является другом приятельницы Бородиной Инессы Шевчук.

Подписчики телеграм-канала "Светские хроники" пишут, что Ксения и Эрик, недавно посетившие один из ночных клубов Еревана, вели себя как влюбленные, они не стеснялись проявлять чувства.

Примечательно, что недавно Бородина показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта несколько роскошных букетов. Вероятно, цветы подарил ей новый возлюбленный.

Поклонники, судя по комментариям в Сети, не в восторге от нового романа знаменитости. "Был дагестанец, теперь армянин?", "Вам нужен нормальный русский мужчина, куда вас опять несет?", – высказались интернет-пользователи.

Напомним, ранее Курбан Омаров рассказал о новой любви. "Она всегда меня выслушает", – писал бизнесмен.