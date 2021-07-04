"Все же ищут принца": 71-летняя Бабкина отмела любовника с лысиной

Певица отказалась жить с молодым фаворитом. Надежда Бабкина объяснила свой выбор.

Отношения 71-летней Надежды Бабкиной и 41-летнего Евгения Гора перешли на новый уровень. Как бы ни хотел мужчина быть поближе к статной артистке, она держит его на большой дистанции. Поговаривали, что звезда и вовсе отвергла партнера. Из-за опасения потерять избранницу, Евгений Гор даже сделал пересадку волос. Он решил, что лысина может негативно сказаться на романе с Надеждой Бабкиной. Однако певица объяснила, что жить с фаворитом не хочет по другой причине.

Звезда намерена продолжать с Евгением Гором гостевые отношения и не привязывать его к себе. По ее мнению, это будет полезно для них обоих. "Надо ему немножко давать свободы, чтобы он все-таки чувствовал себя независимым, таким, знаете, Самсоном. Все же ищут принца на белом коне, а потом боятся его потерять", — выразилась Надежда Бабкина. Артистка отметила, что женщины часто "пилят" мужчин, которые находятся слишком близко, и она не хочет повторять за ними.

Напомним, Надежда Бабкина поделилась в "Инстаграм" непривычным снимком в гостиничной обстановке. На нем знаменитость сидит в тонком белом халате во время приема пищи и держит тарелку в руке. Певица оголила плечо, добавив образу нотку эротики. Многие пользователи Сети сочти фото вульгарным и неподобающим для звезды такого уровня и формата.