Деньги из унитаза: Правда звездной жизни от домработницы Пугачевой и Киркорова

Бывшая горничная Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова поведала о работе в звездных владениях. Домработница Люся Дороднова собирала купюры даже в туалете.

Много лет Люся Дороднова проработала в звездных домах, прислуживая богатым артистам и держа их тайны вдали от любопытных глаз. В прошлом она убиралась у Аллы Пугачевой, а ближе к завершению карьеры ее нанял Филипп Киркоров. Когда горничную уволили, она перестала хранить секреты знаменитостей, выдавая одну интригующую историю за другой. В свежем интервью "Комсомольской правде" женщина рассказала о последствиях громкой ссоры Примадонны и Владимира Кузьмина.

Горничная хорошо запомнила стычку исполнителей шлягера "Две звезды". Владимир Кузьмин пришел в ярость из-за Аллы Пугачевой и бросил деньги в унитаз. Очищать сантехнику от финансовых средств доверили Люсе. "Плавали деньги, куча такая. Мне приходилось их вынимать оттуда и сушить", — сообщила Дороднова.

Домработница признается, что готова в любой момент вернуться в дом к Алле Пугачевой или Филиппу Киркорову, если кто-то из них ее позовет. Она готова забыть прошлые обиды и начать все сначала. За годы жизни рука об руку эти популярные персоны стали ей родными. "Они все были моими детьми", — высказалась о работодателях Люся Дороднова. Женщина призналась, что не создавала семью и даже делала аборты, поскольку всю себя посвящала тем, кому прислуживала.