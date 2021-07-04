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Шоу-бизнес
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня

Дни.ру, как и миллионы поклонников, следят за самочувствием находящейся в реанимации певицы МакSим.
прочитано 2501 раз

Известно, что на данный момент, 4 июля, состояние исполнительницы оценивается как крайне тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы артистка осталась в живых.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

К сожалению, положительных прогнозов медики пока не дают. У знаменитости поражено 80% легких, она подключена к аппарату ЭКМО. Выяснилось, что полмесяца назад артистку экстренно положили в клинику после тяжелого концерта в Казани, где она уже чувствовала себя плохо.

Уже тогда поклонников обеспокоил ее болезненный внешний вид. Фанаты заподозрили неладное и, к сожалению, оказались правы. Певице МакSим поставили диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония". Многие посчитала, что виной всему коронавирус, который не подтверждали ПЦР-тесты звезды.

Позже выяснилось, что перед концертом исполнительница общалась с зараженным коронавирусной инфекцией охранником. Сначала звезда пыталась самостоятельно бороться с недугом, сбивая температуру таблетками.

Сейчас известно, что уровень кислорода в крови артистки остается низким, а зрачки плохо реагируют на раздражители внешней среды. Представитель певицы МакSим сообщил, что пока ее состояние остается таким же, как и днем ранее.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев дал неутешительный прогноз. По его словам, за счет сильнейшей вентиляции знаменитость сожгла остатки здоровой ткани и добила себя казанским концертом. Медик уверен, что выступать ей было нельзя.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Певица МакSим. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 4 июля 2021, 02:00 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

комментарии

Ответить:

поклонник из румынии
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повреждение легких увеличилось до 80% за 2 недели; у нее пневмония в обоих легких, но они не знают причины; экмо помогает ее, но не лечит ее, сказали они; лекарства, которая создает кому, вероятно, барбитураты, повреждают ее организм; люди не могут вырабатывать витамин С; люди должны получать витамин С из еда; витамин С необходим для иммунной системы; врачи должны точно сказать, что они дают ей, кроме барбитуратов, которые токсичны; в противном случае мы можем подумать, что они позволяют ей умереть, чтобы продвигать вакцины;она исцелять себя без витаминов не может
Гость785483
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А вы, господа писаки, сегодня (03.07) уже публикуете материал завтрашним лнём (04.07)?
1

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