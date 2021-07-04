Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня

Дни.ру, как и миллионы поклонников, следят за самочувствием находящейся в реанимации певицы МакSим.

Известно, что на данный момент, 4 июля, состояние исполнительницы оценивается как крайне тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы артистка осталась в живых.

К сожалению, положительных прогнозов медики пока не дают. У знаменитости поражено 80% легких, она подключена к аппарату ЭКМО. Выяснилось, что полмесяца назад артистку экстренно положили в клинику после тяжелого концерта в Казани, где она уже чувствовала себя плохо.

Уже тогда поклонников обеспокоил ее болезненный внешний вид. Фанаты заподозрили неладное и, к сожалению, оказались правы. Певице МакSим поставили диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония". Многие посчитала, что виной всему коронавирус, который не подтверждали ПЦР-тесты звезды.

Позже выяснилось, что перед концертом исполнительница общалась с зараженным коронавирусной инфекцией охранником. Сначала звезда пыталась самостоятельно бороться с недугом, сбивая температуру таблетками.

Сейчас известно, что уровень кислорода в крови артистки остается низким, а зрачки плохо реагируют на раздражители внешней среды. Представитель певицы МакSим сообщил, что пока ее состояние остается таким же, как и днем ранее.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев дал неутешительный прогноз. По его словам, за счет сильнейшей вентиляции знаменитость сожгла остатки здоровой ткани и добила себя казанским концертом. Медик уверен, что выступать ей было нельзя.