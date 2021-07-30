"Перестал есть и пить": Михайлов отвез угасающего сына в церковь вместо больницы

Стас Михайлов доверил жизнь сына богу и священникам.

В конце прошлого века в личной жизни Стаса Михайлова появилась поэтесса Инна Горб. Тогда артист только начинал свою музыкальную карьеру и жил в Сочи, но уже основательно решил создать семью. В 1996 году певец женился на возлюбленной и даже обвенчался с ней у алтаря, дабы брак оставался нерушимым и крепким. У пары появился сын Никита, который со временем превратился в статного юношу и посвятил себя военному делу. Мало кто знает, что в начале 2000-х Стас Михайлов мог потерять наследника. Ребенок певца находился на грани жизни и смерти.

Будучи совсем маленьким, Никита серьезно заболел. "Он перестал есть и пить. Только через капельницу", — цитирует слова Стаса Михайлова "Экспресс газета". Мальчик испытывал невыносимые муки и был не в силах встать с постели. Чтобы спасти сына, певец решился на радикальные меры. "Как сейчас помню, в воскресенье я повез сына не к врачам в больницу, а в церковь", — признался артист, прокручивая в голове события прошлого.

В храме ребенка приняли и причастили. По словам Стаса Михайлова, после духовной церемонии с малышом произошли необъяснимые перемены. Мальчик захотел воды, начал пить, а затем быстро восстановил здоровье. Сейчас Стас Михайлов уверен, что Никита выжил с божьей помощью и бог совершил главное чудо в жизни певца.