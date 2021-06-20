Тайная связь Стаса Михайлова с онкобольной Заворотнюк получила огласку

Вспыла информация о денежных выплатах для Анастасии Заворотнюк. Стас Михайлов оказал поддержку больной раком мозга актрисе.

Тяжелый недуг Анастасии Заворотнюк стал ударом не только для ее семьи, но и тех, кто искренне полюбил "прекрасную няню". Преданные поклонники восприняли трагедию в жизни артистки, как свою собственную, искренне желая звезде выкарабкаться из коварных лап онкологии. Некоторые публичные персоны из мира шоу-бизнеса приняли болезнь актрисы как призыв к помощи и постарались поддержать знаменитость. Стас Михайлов тоже сделал посильный вклад в общее дело.

Поскольку лечение звезды от рака мозга требует внушительных затрат, обеспеченные медийные личности оказали семье Анастасии Заворотнюк финансовую помощь. Сотрудники канала "НТВ" выяснили, что Стас Михайлов перечислял онкобольной артистке деньги, но не оглашал это публично. Наконец, правда вышла на поверхность и певец высказался о ситуации. "Я не люблю об этом говорить, дай бог ей здоровья. Я хочу, чтобы у этого человека были перемены в положительную сторону", — объявил музыкальный исполнитель.

Пиар-менеджер Анна Исаева убеждена: Стас Михайлов лишь один из множества людей, что жертвуют ради здоровья Анастасии Заворотнюк внушительные суммы. Женщина заявила, что для "прекрасной няни" собирают много денег, которые облегчают тяготы Петра Чернышева и других близких онкобольной актрисы.

