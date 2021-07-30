Куда смотрит налоговая? Лазарев попал в скандал из-за билетов на концерт по 90 тысяч

6 августа Сергей Лазарев будет выступать в яхт-клуб-ресторане Shore House, расположенном на территории Крокус Сити. Этот загородный проект рассчитан на состоятельную публику, которая может позволить себе порцию салата из помидора и огурца за 620 рублей, отварной язык за 710 или порцию плова за 990.
Особенно хорошо эти блюда пойдут под песни Сергея Лазарева. Правда, за удовольствие послушать его надо будет дополнительно выложить от 24 до 90 тысяч рублей – в зависимости от близости столика к сцене.
Нет, можно, конечно, за 5 тысяч толпиться в танцевальном партере среди бьющихся в экстатическом припадке и писающих кипятком фанаток. Но удовольствие оказаться в давке среди воющей, скулящей и визжащей орды по нынешним ковидным временам – так себе. Поэтому лучше уж за 90 тысяч взять столик, и видеть разгоряченного Лазарева на сцене почти так же близко, как дымящийся стейк на блюде рядом.
Артиста можно понять. Он – дважды отец, ему надо ставить на ноги сына и дочку, зарабатывать. Но вот источником доходов людей, которые покупают по 90 тысяч билеты, наверное, должна была бы заинтересовать налоговая полиция. И тут может грянуть скандал. Ведь очевидно, что на честно заработанные деньги на такие концерты мало кто может пойти – по данным Росстатата средняя зарплата в Москве в начале года составляла 79 тысяч рублей. А прожиточный минимум пенсионера в столице составляет 13 496 рублей,
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