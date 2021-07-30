Куда смотрит налоговая? Лазарев попал в скандал из-за билетов на концерт по 90 тысяч

Артисты почти полтора года сидели без кассовых выступлений – коронавирус отменил гастроли и корпоративы. Понятно, что звезды в самоизоляции поиздержались и сейчас надо снова наполнять закрома. Поэтому в том, что билеты на концерты стоят теперь по 90 тысяч рублей, нет ничего странного.

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