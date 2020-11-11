Лазареву запретили ублажать ночью геев из-за инфицирования

В связи с резким ростом количества инфицированных столичный градоначальник издал распоряжение, согласно которого уже с 13 ноября работа развлекательных заведений – кафе, баров, клубов, караоке, дискотек – будет ограничена в ночное время. Обслуживать посетителей в период с 23:00 до 6:00 власти города запрещают. А концерт Сергея Лазарева должен был состояться в ночь на 22 ноября. Теперь он, увы, отменен...
Коронавирусная инфекция внесла серьезные коррективы и в подготовку долгожданного концертного шоу Сергея Лазарева, премьера которого планировалась в 2021 году. Границы закрыта, невозможно ни привезти декорации, ни пригласить зарубежных специалистов. В итоге поклонники артиста смогут оценить новую программу не раньше 22 года.
Фанаты Сергея Лазарева огорчены. Но чтобы подсластить им пилюлю, гей-клуб "Центральная станция" пригласил перед очередным карантином хорошо провести время в приятной мужской компании бесплатно. "Самое время отдохнуть, как в последний раз! Ночная жизнь Москвы закрывается. Мы подготовили для тебя классную возможность оторваться на все 100!" – призывает афиша последней перед началом действия ограничений грандиозной вечеринки.
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