Лазареву запретили ублажать ночью геев из-за инфицирования

Сергей Лазарев – частый гость главного столичного гей-клуба "Центральная станция" В конце сентября прошлого года он давал там большой сольный концерт. Значился любимый геями всей Руси артист и в афише на 22 октября года нынешнего. Но у судьбы были свои планы...

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