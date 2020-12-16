"Мои доходы упали в десять раз": Лазарев о тяжелом положении

Сергей Лазарев получил первую премию "Золотой граммофон" еще в 2006 году за песню "Даже если ты уйдешь". С тех пор был отмечены наградой такие его хиты, как "В самое сердце". "Пусть весь мир подождет", "Так красиво", "Шепотом", На юбилейной 25-й церемонии артисты выступил с композицией "Я не боюсь". А за кулисами рассказал, как непросто сейчас живется артистам.

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