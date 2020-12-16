"Мои доходы упали в десять раз": Лазарев о тяжелом положении

Бушующая пандемия серьезно затронула индустрию развлечений. Артисты все чаще жалуются, что из-за отсутствия концертов им приходится потуже затягивать пояса. Но Сергей Лазарев уверят, что при этом не уволил ни одного человека в своей большой команде и продолжает исправно всем платить зарплату, несмотря на тяжелое положение.
"Я, конечно, всем помогаю, – говорит артист. – Расходы мои во время пандемии не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить – какие-то мероприятия ведь проходят. При этом доходов стало в десять раз меньше".
Ранее "Дни.ру" писали, что коронавирусная инфекция внесла серьезные коррективы и в подготовку долгожданного концертного шоу Сергея Лазарева, премьера которого планировалась в 2021 году. Границы закрыты, невозможно ни привезти декорации, ни пригласить зарубежных специалистов. В итоге поклонники артиста смогут, видимо, оценить новую программу не раньше 22 года.
А осенью в Москве был отменен долгожданный традиционный концерт певца в гей-клубе – из-за введенных в столице ограничений все ночные заведения прекратили работу.
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