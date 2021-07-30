Довели: Принц Гарри обматерил брата из-за Меган Маркл

Принца Гарри разгневали слова брата. Принц Уильям ополчился против Меган Маркл.

Отношения герцога Сассекского и герцога Кембриджского были натянутыми в течение последних нескольких лет и сильно ухудшились после того, как принц Гарри и Меган Маркл оставили королевские обязанности в январе 2020 года. Монаршие эксперты в книге "Обретение свободы" отметили, что разлад между братьями произошел после конфликтной беседы. Принц Уильям нелестно высказался о супруге принца Гарри и получил в ответ от родственника нецензурную брань.

Герцог Кембриджский решил, что брат слишком увлечен Меган Маркл и ему стоит получше узнать свою возлюбленную, так как он может быть "ослеплен возжделением". Принц Уильям относился к избраннице Гарри с нескрываемой неприязнью. "Используй столько времени, сколько надо, чтобы познакомиться с этой девушкой", — сказал Уильям и довел брата до нервного срыва. Принц Гарри не только обиделся на родственника, но и адресовал ему матерное выражение.

По данным Express.co.uk, герцог Сассекский не прислушивался к критичным высказываниям окружающих о Меган Маркл. Принц Гарри остался верен своим чувствам и продолжил путь с любимой женщиной вопреки недовольству живущей во дворце родни. В интервью Опре Уинфри монарх признавался, что жизнь с супругой в окружении королевской семьи была очень сложной.





