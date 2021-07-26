Королева готовит беспощадную месть для Меган Маркл и принца Гарри

Ответ на вызывающие поступки Меган Маркл и принца Гарри будет суровым. Вскрылась тактика мести Елизеветы II.

Защитники британских правителей неоднократно поднимали вопрос о лишении титулов Меган Маркл и принца Гарри. По их мнению, герцог и герцогиня Сассекские зарабатывают деньги за счет почетных званий, но при этом не гнушаются открыто критиковать влиятельных родственников. Королеву не раз призывали наказать неуемных супругов, чтобы остановить их неугодную деятельность. Монарший эксперт Ингрид Сьюард прокомментировала настроение Елизаветы II и ее дальнейшую тактику.

Хитроумный план по наказанию герцогов Сассекских оказался довольно простым. Выяснилось, что королева не хочет отбирать титулы у Меган Маркл и принца Гарри, так как это только усилит их негатив в адрес британской власти и приведет к нарастанию конфликта. Однако оставлять все как есть, по мнению Ингрид Сьюард, правительница тоже не намерена, поэтому воспользуется самым изощренным способом мести — тотальным игнорированием.

Поскольку статус Елизаветы II, а также ее привелегии и полномочия находятся на самом высоком уровне, герцогам Сассекским придется несладко, если родственница будет полностью обделять их вниманием. По мнению эксперта, такой ответ королевы будет результативным и очень оскорбительным для Меган Маркл и принца Гарри.