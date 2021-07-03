Первому каналу пришлось спасать пережившую пожар Селезневу

Артистка с супругом купили дачу много лет назад. Они любили приезжать туда и приглашать гостей.
В частности, у актеров бывал их коллега Валентин Гафт. По словам Натальи Селезневой, он говорил, что у них лучше, чем в Швейцарии. Но недавно случилось несчастье – на даче произошел пожар, и она нуждалась в ремонте.
Дизайнеры проекта "На дачу!" Первого канала помогли знаменитости и полностью обновили террасу. Также партнеры передачи сделали новую решетку и предоставили мебель.
Нуждался в ремонте и старый сарай звезды театра и кино. Эксперты решили снести его и построить там каркасный дом. Теперь в нем есть не только место для инвентаря, но и жилая комната.
Кроме того, дизайнеры облагородили искусственный пруд. Благодаря стараниям специалистов водоем стал чистым и красивым. Наталья Селезнева поблагодарила программу за сделанное и осталась очень довольна результатом.
Ранее Наталья Селезнева жаловалась, что стала слишком часто попадать в больницу. Народная артистка России ломала руку и даже получила серьезные травмы лица во время падения на улице. А в 2018 году Наталья Селезнева сломала шейку бедра.
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