"Со злостью снимаю сарафан": Селезнева разделась перед Гайдаем ради роли в "Операции "Ы"

Актриса Наталья Селезнева стала героиней одного из выпусков передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия 1". Во время интервью звезда советского кино рассказала, как проходила пробы на фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
Артистка рассказала, что пришла на кастинг в сарафане. В какой-то момент режиссер Леонид Гайдай попросил показать фигуру. На это она ответила отказом. Режиссер решил спровоцировать начинающую актрису. Леонид Иович сказал, что сомневается в красоте ее тела и обвинил в стеснении.
"Тут я со злостью снимаю сарафан, остаюсь в купальнике и говорю ему: "Ну как у меня фигура?" – рассказала Селезнева.
На дерзкий поступок режиссер отреагировал фразой: "Утверждены". На этом кастинг для Натальи был завершен.
Также актриса вспомнила один из съемочных дней, когда по сюжету она должна была есть сосиски с Александром Демьяненко. Команда сняла много дублей перед тем, как все получилось идеально. Наталья съела около 20 сосисок за раз. Колбасный продукт так надоел Селезневой, что она не ела его два года.
Напомним, что в этом году ленте "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" исполняется 65 лет. Фильм принес большую популярность Наталье Селезневой.
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