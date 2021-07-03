"Второго шанса не будет": Ради умирающей МакSим запустили всенародную акцию

Состояние певицы МакSим остается крайне тяжелым. Россияне устроили флешмоб в поддержку угасающей звезды.

Новость о катастрофическом состоянии певицы МакSим всполошила всю страну. Знаменитость уже две недели лежит в искусственной коме без сознания и дышит с помощью специальной аппаратуры, поскольку поражение легких стало слишком обширным. Россияне с замиранием сердца следят за состоянием 38-летней звезды и надеются на лучшее. В Сети стало появляться все больше комментариев о здоровье артистки, поэтому ее поклонники запустили специальную акцию со слезами на глазах.

Неравнодушные россияне делятся публикациями с хештегом #МакSимживи. В них размещают кадры с выступлений артистки, студийные фото певицы и скриншоты страниц с ее музыкальными треками. Участники флешмоба верят, что их мощная поддержка поможет звезде преодолеть недуг и выйти из комы. Они оставляют в адрес знаменитости и теплые слова, и молитвы, и призывы к скорейшему выздоровлению.

Психолог Наталья Толстая использовала эту всенародную акцию, как возможность достучаться до людей, которые не используют свои ресурсы на максимум. С хештегом #МакSимживи она разместила отрывок разговора с тяжелобольной артисткой и написала обращение к своим подписчикам. "Помни! Второго шанса прожить сегодняшний день в твоей жизни не будет! Радуйся настоящему! Благодари родных и близких за то, что они просто есть! Цени время их и свое", — выразилась женщина, переживая за здоровье певицы МакSим.