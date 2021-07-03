"Мы расслабились": гуляющая без юбки Лолита шокировала россиян

Лолита Милявская ранее записала клип на новую песню "Антиклимакс". 2 июля состоялась его премьера.

Для ролика певица облачилась в откровенный наряд – полупрозрачный комбинезон и черное нижнее белье. Исполнительница решила понаблюдать за реакцией прохожих на улице на свой смелый внешний вид.

Даже при всей своей любви к эпатажу Лолита Милявская призналась в том, что стеснялась на съемках. К счастью, артистку не забросали тухлыми яйцами – она не встретила агрессивных людей. Но некоторые, увидев знаменитость без юбки, были шокированы, что отражалось на их лицах.

Лолита Милявская в своем инстаграм-аккаунте отметила, что многие россияне улыбались, видя ее эксперимент. Во время записи видео звезда посетила магазин и аптеку. "Мы расслабились", – с юмором отметила певица.

Подписчики, в том числе и коллеги певицы, в целом ее поддержали. Они заявили, что сильно похудевшая исполнительница выглядит прекрасно, и стесняться ей нечего.

Напомним, ранее 57-летняя звезда обеспокоилась проблемами с печенью. Знаменитость признала, что не святая. Лолита Милявская добавила, что алкоголь дает сильный удар по этому органу. Она заявила, что если даже печень не болит, это не значит, что все в порядке.