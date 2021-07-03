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Шоу-бизнес
"Позор нашей страны": Пугачеву поставили на пьедестал перед раздавленной Бузовой

"Позор нашей страны": Пугачеву поставили на пьедестал перед раздавленной Бузовой

Артист Виктор Салтыков сравнил Ольгу Бузову и Аллу Пугачеву. По его мнению, поющей телеведущей никогда не стать Примадонной.
прочитано 1216 раз

Российский певец Виктор Салтыков высказался о перспективах и талантах современных исполнителей. Популярная в мире шоу-бизнеса Ольга Бузова попала под его удар. Звездный мужчина крайне негативно высказался о музыкальном творчестве теледивы. По его мнению, звезда шоу "Дом-2" не обладает хорошими вокальными данными и зря пытается развлекать народ голосом. Артист отметил, что поющей телеведущей впредь не удастся повторить триумф Аллы Пугачевой.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Я считаю, что это позор нашей страны. Что люди, которые не умеют петь, почему-то это делают", — объявил Виктор Салтыков. Он подметил, что Алла Пугачева певица высокого класса, которая обладает уникальными голосовыми данными, чего не скажешь про Ольгу Бузову. По его словам, теледива не сможет достойно исполнить даже самые легкие композиции Примадонны. Согласно позиции артиста, звезда шоу "Дом-2" отравляет российскую эстраду.

Несмотря на многочисленную критику, Ольга Бузова регулярно выпускает новые треки и уверенно выступает на сцене под фонограмму. У поющей телеведущей весьма насыщенный рабочий график, сейчас она работает над новым шоу для "ТНТ" в Африке в окружении дикой природы. А вот Алла Пугачева придерживается иной тактики: уделяет много времени семье и подрастающим детям от Максима Галкина. 72-летняя звезда оставила сцену, добившись всего, что хотела.

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Алла Пугачева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 3 июля 2021, 11:10 Источник: Youtube/Антонимы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость791623
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Гость781691
Пугачева и "уникальные голосовые данные"?! Не Смешите! У Пугачевой был очень заурядный голос, и он очень быстро пропал."Примадонной" она стала не за счет голоса,а благодаря пиару,наглости и сексуальным связям с нужными людьми. Так что от Бузовой Пугачева недалеко ушла,ни на каком пъедестале она не стоит.
У Пугачевой были уникальные голосовые данные и не надо сейчас ерунду говорить. Послушайте её песни, её голос завораживает, А кто сейчас так поет ?
Гостья
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Гость790082
Меня больше всего интересует ,какой такой насыщенный рабочий график??? Она в месяц по пять раз отдыхает и чем же алкоголик трудоголик так "уработалась" хоть написали, где она серьезно задействована ,везде как бедный родственник бегает по разным каналам ,хоть как то подработатьНа ТНТ так и не вышел новый проект Селебрити не получилось,одной вести шоу ,раньше в д2 её прикрывали другие ведущие ,ГДЕ её участие в муз шоу в Белоруссии? Писала,что уедет туда и сама лично будет отбирать участников и здесь облом ,тогда где эту "трудолюбивую" можно увидеть с её "насыщенным графиком ВОТ явная ложь
ДА и сейчас писали восторгались,что бузова задействована в своем шоу ,как ведущая и опять все не так Ведущих будет трое ,поэтому эта пустышка пока своего ничего не имеет ,ничего не получается Но по Африке бегает опять пьяная, полуголая Кроме этого она лентяйка
Сулейма
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Витеньку эксгумировали? Грех это! Опять в запое. Забытая пищалка шляется вечерами по Салтыковской в Новокосино.
Гостья
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Гость790464
Потерявшая в старости гордость Пугачева хоть и "ушла" из эстрады,так еще теперь стала пудрить мозги своими выходками и мельканием в прессе.Носится со своими париками и пиаром детишек.Да,они хороши,но разве чьи-то дети хуже.Все смешнее и позорнее ее выходки,гонящиеся за ушедшей молодостью.Стареть надо достойно.
Часто все новости приходят, не о них, популярных людей Все они под зорким вниманием у журналистов ,думаю, подчас им хочется отдохнуть от переизбытка внимания ,а уже не могут ВОТ кто обожает всю себя и про все, что происходит с ней так эта бузова ПОЭТОМУ ВНИМАНИЕ подписывайтесь под петицией против бузовой Вот кто надоел до чертиков
Гость790082
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Меня больше всего интересует ,какой такой насыщенный рабочий график??? Она в месяц по пять раз отдыхает и чем же алкоголик трудоголик так "уработалась" хоть написали, где она серьезно задействована ,везде как бедный родственник бегает по разным каналам ,хоть как то подработатьНа ТНТ так и не вышел новый проект Селебрити не получилось,одной вести шоу ,раньше в д2 её прикрывали другие ведущие ,ГДЕ её участие в муз шоу в Белоруссии? Писала,что уедет туда и сама лично будет отбирать участников и здесь облом ,тогда где эту "трудолюбивую" можно увидеть с её "насыщенным графиком ВОТ явная ложь
Гость781691
Пожаловаться Ответить
Пугачева и "уникальные голосовые данные"?! Не Смешите! У Пугачевой был очень заурядный голос, и он очень быстро пропал."Примадонной" она стала не за счет голоса,а благодаря пиару,наглости и сексуальным связям с нужными людьми. Так что от Бузовой Пугачева недалеко ушла,ни на каком пъедестале она не стоит.
Гость791587
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Гость790464
Потерявшая в старости гордость Пугачева хоть и "ушла" из эстрады,так еще теперь стала пудрить мозги своими выходками и мельканием в прессе.Носится со своими париками и пиаром детишек.Да,они хороши,но разве чьи-то дети хуже.Все смешнее и позорнее ее выходки,гонящиеся за ушедшей молодостью.Стареть надо достойно.
что вы пристали все стареть стареть, не собирается она стареть. ! она и в 90 будет молода и красива, И не изливайте свою желчь !
Гость791601
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Достали уже с этой бабкой Алкой-пугалкой, тупорылой бузихой, фильйо-киркоряном! Дайте отдохнуть хоть в лето!
Гость791587
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да что вы никак не отстанете от Пугачевой! Никто не повторит её успех !
Гость790464
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Потерявшая в старости гордость Пугачева хоть и "ушла" из эстрады,так еще теперь стала пудрить мозги своими выходками и мельканием в прессе.Носится со своими париками и пиаром детишек.Да,они хороши,но разве чьи-то дети хуже.Все смешнее и позорнее ее выходки,гонящиеся за ушедшей молодостью.Стареть надо достойно.
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