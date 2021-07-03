"Позор нашей страны": Пугачеву поставили на пьедестал перед раздавленной Бузовой

Артист Виктор Салтыков сравнил Ольгу Бузову и Аллу Пугачеву. По его мнению, поющей телеведущей никогда не стать Примадонной.

Российский певец Виктор Салтыков высказался о перспективах и талантах современных исполнителей. Популярная в мире шоу-бизнеса Ольга Бузова попала под его удар. Звездный мужчина крайне негативно высказался о музыкальном творчестве теледивы. По его мнению, звезда шоу "Дом-2" не обладает хорошими вокальными данными и зря пытается развлекать народ голосом. Артист отметил, что поющей телеведущей впредь не удастся повторить триумф Аллы Пугачевой.

"Я считаю, что это позор нашей страны. Что люди, которые не умеют петь, почему-то это делают", — объявил Виктор Салтыков. Он подметил, что Алла Пугачева певица высокого класса, которая обладает уникальными голосовыми данными, чего не скажешь про Ольгу Бузову. По его словам, теледива не сможет достойно исполнить даже самые легкие композиции Примадонны. Согласно позиции артиста, звезда шоу "Дом-2" отравляет российскую эстраду.

Несмотря на многочисленную критику, Ольга Бузова регулярно выпускает новые треки и уверенно выступает на сцене под фонограмму. У поющей телеведущей весьма насыщенный рабочий график, сейчас она работает над новым шоу для "ТНТ" в Африке в окружении дикой природы. А вот Алла Пугачева придерживается иной тактики: уделяет много времени семье и подрастающим детям от Максима Галкина. 72-летняя звезда оставила сцену, добившись всего, что хотела.