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Шоу-бизнес
Боня плюнула в несчастную Бузову: Как на базаре

Боня плюнула в несчастную Бузову: Как на базаре

Виктория Боня выставила Ольгу Бузову в глупом положении.
прочитано 427 раз

Телеведущая Виктория Боня старается не афишировать личную жизнь, но при этом открыто общается с поклонниками на прочие темы. В 2017 году российская звезда рассталась с крупным предпринимателем Александром Смерфитом после семи лет близких отношений, несмотря на наличие общей дочери Анджелины. Поклонники устали гадать, появилась ли с тех пор у женщины новая любовь. Наконец, знаменитость раскрыла секрет, но при этом не забыла сделать замечание об Ольге Бузовой.

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Виктория Боня заявила, что категорически отказывается выставлять напоказ романтические чувства и зарабатывать за счет этого. По ее словам, демонстрировать личную жизнь, как на базаре, значит жить в стиле Ольге Бузовой. "Торговать своими отношениями – не про меня", — выразилась телеведущая. Знаменитость отметила, что сейчас у нее есть любимый человек, но рассказывать о нем и показывать его звезда не собирается.


Личная жизнь Ольги Бузовой, которую хитроумно унизила Виктория Боня, стала достоянием общественности с тех пор, как поющая телеведущая появлась на шоу "Дом-2". Сначала россияне следили за тем, как она ищет любовь на телестройке, затем оценивали брак звезды с Дмитрием Тарасовым, смотрели шоу "Замуж за Бузову" и в конце концов наблюдали за скандальным разрывом поп-дивы с Давидом Манукяном.


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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2021, 13:46 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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Вика Боня стала хозяйкой борделя

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