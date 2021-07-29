Заклятые подруги: раскрыта причина взаимной ненависти Канделаки и Собчак

Ксения Собчак и Тина Канделаки стали враждовать после того, как на их пути встал мужчина, который понравился обеим.

Когда-то телеведущие дружили, но затем между ними будто пробежала черная кошка. Истоки конфликта довольно давние: еще в 2009 году две звезды устраивали перепалки и обидно подкалывали друг друга.

Ранее Ксения Собчак унизила Тину Канделаки из-за мужчины. Таким образом журналистка ответила коллеге на ее заявление о некоем приятеле обеих знаменитостей. Этот загадочный персонаж и стал яблоком раздора теледив.

Им оказался Сергей Капков. У Ксении Собчак были с ним отношения. Оказалось, что блондинка приревновала возлюбленного к брюнетке, а та посчитала выпад в свою сторону предательством дружбы. Тина Канделаки рассказала в интервью Надежде Стрелец, что просто поговорила с мужчиной и своим мужем про футбол. Во время общения они не отвлекались на телефоны. В это время, судя по всему, избраннику писала Ксения Собчак, а тот не ответил.

Тогда обиженная звезда предъявила претензию подруге. Она заподозрила, что Тина Канделаки "мутит" с Сергеем Капковым. Брюнетку это возмутило, и она не стала оправдываться. Она поняла, что ей не доверяет близкая подруга, и это ведущую очень задело. После того инцидента бывшие приятельницы не общаются.