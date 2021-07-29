Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Четверг
29 июля
Лента новостей
11:03
"Театральное животное": Кончаловский дал Домогарову обидное прозвище
10:59
Врач рассказала о способах избавиться от отеков
10:48
Беременная Горбань из "Кухни" показала выросшую до седьмого размера грудь
10:39
"Ничего особенного": зазнавшейся Клаве Коке влепили смачную пощечину после публичного выхода
10:16
"Наш роман будет длиться вечно": звезда "Евровидения" впервые рассказала об отношениях с Киркоровым
10:13
Заклятые подруги: раскрыта причина взаимной ненависти Канделаки и Собчак
09:47
Недавно родившую Галич без лифчика засняли в компании голого мужчины
09:27
Росстат: реальные доходы россиян подскочили
09:11
Сенсационная утечка: названо настоящее имя матери ребенка Лукашенко
09:08
Лидер НАУ Латушко: Лукашенко развязал против белорусов войну
08:48
Сенсационные детали состояния тяжелобольной Максим: Нестабильное и сложное
08:41
Роспотребнадзор объявил о риске страшных осложнений коронавируса у детей
06:08
К чему снится мальчик
04:05
Что будет с курсом рубля в августе
02:07
Гороскоп на август 2021 года
00:04
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 29 июля
21:43
Шепелев вывалил очередную порцию кадров с сыном после скандала
21:12
Волочкову умоляют перестать сниматься голой
21:06
"Приревновала": Жена-пенсионерка избила засмотревшегося на красавицу Долину Солнцева
20:52
Эрнст вышвырнул потерявшую популярность Собчак
20:33
Сделано заявление о появлении Бузовой на Олимпиаде в Токио
20:10
Это было ошибкой: покинувшая Белоруссию Тихановская раскаялась в содеянном
19:58
В Подмосковной Балашихе врачи вылечили от ковида 101-летнюю пациентку
19:55
"Светлая память": Николаев раздавлен смертью родного человека
19:42
В Подмосковных Химках во время драки погиб полицейский
19:19
"Неадекватное поведение": 65-летний Сафронов шарахается от любовниц в Крыму
19:16
На Украине четыре человека погибли в результате падения самолета на жилой дом
19:11
"Третий муж!": Собчак вцепилась мертвой хваткой в холостяка Верника
19:06
Женская и мужская команды выиграли серебро по баскетболу на Олимпиаде в Токио
18:42
Тактику Зеленского сравнили с действиями Гитлера: искажение истории и нацизм
18:25
Гадкая месть ведущим "Дома-2": всплыла подлая подстава Бузовой
17:59
Звезда "Папиных дочек" Ольга Волкова недовольна пенсией в 50 тысяч рублей
17:53
Очнувшаяся после комы певица МакSим заговорила
17:46
Подрядчик обманул нефтяную компанию на 40 ПЦР-тестов
17:20
"Ненавижу": Раскрыта интимная тайна дочери Началовой
17:10
"За дня два до смерти": директора МакSим обвинили в предоставлении ложных данных
17:01
"Мы сами были очень растеряны": Яковлева винит себя в нынешнем состоянии татуированного с головы до пят сына
16:33
Каждый занимается своим: почему бросивший жену Матвеев и не умеющая готовить Боярская живут как соседи
16:23
"Была просто удобной": Бывшая подруга Бородиной высказалась после новости о разводе
16:20
Специалист в области корпоративных финансов откровенно о деятельности: Переговоры– это локомотив карьеры
15:54
Матвеев в день рождения получил от Боярской интимное сообщение "с самым сокровенным"
15:37
Сексуальная Цымбалюк-Романовская озвучила данный ей Джигарханяном наказ
15:35
Украинцы останутся без газа в домах и без отопления – политолог Корнейчук
15:29
Нюша откровенно о второй беременности: Имя будет еще оригинальнее
15:22
"Пустышка!": Блеснувшую голым задом Бузову распекли за бесстыдство
14:56
"Обалдеть!": Гузеева показала уникальный кадр с Григорьевым-Апполоновым
14:50
"По гроб жизни буду благодарна!": Мороз рассказала о дружбе с предполагаемой любовницей Богомолова
14:36
"Прими таблетки": странная выходка Спирс испугала народ
14:30
Пьяная сестра Черно из "Дома-2" совершила гнусное преступление
14:29
Сверкнувшая круглым животом Хилтон прокомментировала беременность
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мерзкий до опупения": отец Фриске рассказал о гонораре Шепелева за первые фото Платона
Сексуальная Цымбалюк-Романовская озвучила данный ей Джигарханяном наказ
Любовник или любовница: названо имя интимного друга Милохина
Стало известно об уходе Раймонда Паулса
Это было ошибкой: покинувшая Белоруссию Тихановская раскаялась в содеянном
Юнец публично предложил переспать 72-летней Пугачевой: Обращайтесь!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Заклятые подруги: раскрыта причина взаимной ненависти Канделаки и Собчак

Заклятые подруги: раскрыта причина взаимной ненависти Канделаки и Собчак

Ксения Собчак и Тина Канделаки стали враждовать после того, как на их пути встал мужчина, который понравился обеим.
прочитано 286 раз

Когда-то телеведущие дружили, но затем между ними будто пробежала черная кошка. Истоки конфликта довольно давние: еще в 2009 году две звезды устраивали перепалки и обидно подкалывали друг друга.

ПО ТЕМЕ

Канделаки безжалостно проехалась по Собчак: Человек из "Дома-2"

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

Ранее Ксения Собчак унизила Тину Канделаки из-за мужчины. Таким образом журналистка ответила коллеге на ее заявление о некоем приятеле обеих знаменитостей. Этот загадочный персонаж и стал яблоком раздора теледив.

Им оказался Сергей Капков. У Ксении Собчак были с ним отношения. Оказалось, что блондинка приревновала возлюбленного к брюнетке, а та посчитала выпад в свою сторону предательством дружбы. Тина Канделаки рассказала в интервью Надежде Стрелец, что просто поговорила с мужчиной и своим мужем про футбол. Во время общения они не отвлекались на телефоны. В это время, судя по всему, избраннику писала Ксения Собчак, а тот не ответил.

Тогда обиженная звезда предъявила претензию подруге. Она заподозрила, что Тина Канделаки "мутит" с Сергеем Капковым. Брюнетку это возмутило, и она не стала оправдываться. Она поняла, что ей не доверяет близкая подруга, и это ведущую очень задело. После того инцидента бывшие приятельницы не общаются.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Дни.ру
Автор: 29 июля 2021, 10:13 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ненавижу": Раскрыта интимная тайна дочери Началовой

В Сеть слили переписку
Шоу-бизнес

"Ничего особенного": зазнавшейся Клаве Коке влепили смачную пощечину после публичного выхода

Певица старается выделиться
Шоу-бизнес

Сексуальная Цымбалюк-Романовская озвучила данный ей Джигарханяном наказ

О чем актер просил пианистку

Шоу-бизнес

"Была просто удобной": Бывшая подруга Бородиной высказалась после новости о разводе

Появились интересные сведения

Гороскоп

Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+