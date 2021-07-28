"Третий муж!": Собчак вцепилась мертвой хваткой в холостяка Верника

В личном блоге Ксении Собчак стали часто появляться фотографии Игоря Верника. В Сети появилось мнение о том, что Константин Богомолов перестал устраивать журналистку и она переключилась на харизматичного актера. Из-за этих пересудов скандальная блондинка решила объявить об отношениях с коллегой. Телеведущая призналась, что очень близка с Игорем Верником, однако их связывает не любовь, а жажда денег.
"Сколько стран мы вместе посетили, сколько свадеб и юбилеев мы провели, сколько перелетов рядом спали", — отметила Ксения Собчак. Кроме того, телеведущая показала романтичные кадры с Игорем Верником. На фотографиях журналистка вцепилась в товарища мертвой хваткой — держала его за руку, как самого любимого мужчину. Да и он глядел на нее с нескрываемым обожанием.
В комментариях написали, что Ксения Собчак и Игорь Верник великолепно дополняют друг друга. Некоторые даже посоветовали им подумать о начале романа. "Как муж и жена", "А вы красивая пара", "Но смотрит он на вас влюбленно", "Ксения, вам идет быть невестой", "Ксюше очень к лицу Верник", "Сладкая парочка", "Ксюха нарасхват", "Достойно и прекрасно смотритесь вместе", "Уже представляю эти заголовки! Третий муж!" — выразились пользователи Сети.
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