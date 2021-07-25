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Шоу-бизнес
Собчак похвасталась размером важного предмета: Нашла идеальный

Собчак похвасталась размером важного предмета: Нашла идеальный

Ксения Собчак поделилась в личном инстаграм-аккаунте размером важной для нее вещи.
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Недавно эпатажная телеведущая в очередной раз вступила в перепалку с давней соперницей Анастасией Волочковой. Балерина утверждает, что жена Богомолова просто завидует ее бурной личной жизни. В ответ Ксения рассказала, что "нашла идеальный размер", однако речь пошла о камне, а не о том, о чем можно было бы подумать в рамках темы скандала.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

"Давно мечтала о параибе. Этот камень редкий и очень необычный. Наконец я нашла идеальный цвет и идеальный размер (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась светская львица.

Камень действительно очень редкий и дорогой, его стоимость может превосходить бриллианты. Поэтому некоторые подписчики посчитали радость Собчак неуместной. "Вот уж проблема! Искала и нашла нужное колечко! Знаете, у людей проблема, чем детей кормить завтра" – возмутились поклонники.

Некоторые также обратили внимание на отсутствие упоминания о рекламе, так как ранее Ксения упрекала гостей своего шоу в сокрытии рекламы. "А где #направахрекламы ? Вы же все время своих гостей спрашиваете, почему те не признаются в рекламе или не ставят тег. Айзу, например" – недоумевают подписчики. Конечно, не обошлось и без восторженных отзывов. Многие фанаты высоко оценили кольцо с голубым камнем.

Ранее Ксения Собчак поздравляла с днем рождения своего мужа Константина Богомолова. В посте в "Инстаграм" она написала, что думала, будто с ней что-то не так до встречи со вторым супругом. Однако теперь звезда свое мнение поменяла.

На днях скандальная журналистка застала Филиппа Киркорова за поеданием фастфуда. Собчак решила снять этот момент на видео для своего "Инстаграм", ведь раньше певец утверждал, что сидит на диете. Киркоров оправдался давней традицией и предложил Ксении разделить трапезу. "Хочешь, я тебе лично в ротик [дам крылышко]? А-а-а-м!", – сказал народный артист, протягивая еду собеседнице.

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Ксения Собчак. Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press / www.globallookpress.com
25 июля 2021, 17:26 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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