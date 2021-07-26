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Шоу-бизнес
Сейчас выльют все за 8 лет: впервые показавшего лицо сына Шепелева затравили

Сейчас выльют все за 8 лет: впервые показавшего лицо сына Шепелева затравили

Жанна Фриске родила сына Платона в Майами в 2013 году. С тех пор мальчика почти никто не видел. Наконец тайна раскрыта.
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15 июня исполнилось шесть лет как не стало Жанны Фриске. Она умерла от рака головного мозга, который диагностировали у нее вскоре после родов сына Платона. Сейчас мальчику восемь лет. Все это время его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев, скрывал внешность сына от общественности. И вот, наконец, лицо сына Жанны Фриске увидели все...

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Фото Дмитрия Шепелева и его старшего сына от первого брака появилось на странице телеведущего в "Инстаграм". Шепелев признался, что поначалу решил скрывать лицо Платона из-за нездоровой обстановки вокруг его семьи6 которая сложилась после смерти Жанны Фриске. Напомним, семья судилась из-за собранных на лечение звезды денег, потом из-за ее наследства, а потом из-за прав на воспитание мальчика. В итоге дедушка Платона так и не может наслаждаться воспитанием внука.

Дмитрий Шепелев хотел защитить Платона от информационного натиска. Однако теперь все изменилось.

"Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите", – написал Шепелев.

Однако вместо добрых слов в адрес невинного ребенка посыпались обиняки и грязь за то, что отец Жанны Фриске лишен возможности воспитывать сына своей покойной дочери. Многие назвали это кощунство и предположили, что Шепелев зря потратил столько лет на молчание, и сейчас на Платона выльют всю грязь за этот период.

"Бессердеченый! Если бы дал дедушке видеться, вот это было мужским поступком!"; "Кощунство", – написали фолловеры.


Напомним, в марте Дмитрий Шепелев вновь стал отцом. Возлюбленная Екатерина Тулупова родила ему сына, которого назвали Тихоном.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 16:58 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как растет сын Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Мужчина-мечта!
Гость801720
Пожаловаться Ответить
эти фолловеры это же многоликий косоротый вовчик и семейка
1

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