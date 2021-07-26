Сейчас выльют все за 8 лет: впервые показавшего лицо сына Шепелева затравили

15 июня исполнилось шесть лет как не стало Жанны Фриске. Она умерла от рака головного мозга, который диагностировали у нее вскоре после родов сына Платона. Сейчас мальчику восемь лет. Все это время его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев, скрывал внешность сына от общественности. И вот, наконец, лицо сына Жанны Фриске увидели все...
Фото Дмитрия Шепелева и его старшего сына от первого брака появилось на странице телеведущего в "Инстаграм". Шепелев признался, что поначалу решил скрывать лицо Платона из-за нездоровой обстановки вокруг его семьи6 которая сложилась после смерти Жанны Фриске. Напомним, семья судилась из-за собранных на лечение звезды денег, потом из-за ее наследства, а потом из-за прав на воспитание мальчика. В итоге дедушка Платона так и не может наслаждаться воспитанием внука.
Дмитрий Шепелев хотел защитить Платона от информационного натиска. Однако теперь все изменилось.
"Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите", – написал Шепелев.
Однако вместо добрых слов в адрес невинного ребенка посыпались обиняки и грязь за то, что отец Жанны Фриске лишен возможности воспитывать сына своей покойной дочери. Многие назвали это кощунство и предположили, что Шепелев зря потратил столько лет на молчание, и сейчас на Платона выльют всю грязь за этот период.
"Бессердеченый! Если бы дал дедушке видеться, вот это было мужским поступком!"; "Кощунство", – написали фолловеры.
Напомним, в марте Дмитрий Шепелев вновь стал отцом. Возлюбленная Екатерина Тулупова родила ему сына, которого назвали Тихоном.
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