Игра Хабенского "взяла за душу" Путина

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Президент России Владимир Путин побывал в Сочи на спектакле "Не покидай свою планету", который открыл десятый Зимний Международный фестиваль искусств под руководством дирижера Юрия Башмета.
Спектакль создан по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Постановка разрабатывалась режиссером Виктором Крамером совместно с театром "Современник". Главную роль исполнил Константин Хабенский, герою которого было отведено абсолютное большинство реплик.
После просмотра спектакля глава государства ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, Путин признался, что "простые вещи были озвучены в красивой форме" и это "берет за душу".
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