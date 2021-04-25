"Мы рекомендуем удалить": врачи заговорили о тяжелом диагнозе Хабенского

На фотография отчетливо видно, что сложенные в замок руки артиста выдают его главную проблему – почерневший палец. Всеми известному актеру страшно повезло, ведь на соседнем кресле оказался врач-подолог, который и рассказал о необратимых последствиях недуга.
Специалист подметил, что подобные гематомы чаще всего появляются на пальцах из-за сильных ушибов. Более того, это может быть связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с легкими при нарушении кровообращения.
Опытный врач порекомендовал Константину Хабенскому перетерпеть неприятное хирургическое вмешательство и забыть о печальных исходах. Мужчина заверил, актеру необходимо убедиться, что его здоровью ничего не угрожает.
"Мы рекомендуем удалить ноготь. Иначе будет болеть и долго заживать – может, даже полгода. Так что ампутировать – и никаких гвоздей!", – подытожил Олег Фадеев.
Напомним, что злополучная встреча специалиста и Константина Хабенского произошла на премьере фильма "Чернобыль". Новая кинокартина стала второй режиссерской работой Данилы Козловского. В фильме вновь поднимаются воспоминания пожарного из Припяти, связанные с аварией на АЭС в Чернобыле.
Популярные темы форума
Не люблю себя
Патриархат? За или против?
Какое ваше любимое имя ?
Лижите мне жооопу, подпись: Наталья.
Ваш любимый продукт.
Гастеры
Скоро лето ☺
Инопланетяне подсказали
Друзья и враги
Заголовки статей шокируют 😨