Подальше друг от друга: Билан и Лазарев не могут спокойно работать вместе

Несмотря на бесконечные слухи о конкуренции, вражде и напряженных отношениях, артисты находятся в прекрасных отношениях и часто работают вместе. В своем аккаунте в "Инстаграме" Билан признался, что во время их совместной записи в студии не стихает смех.
Лазарев его слова подтвердил в своем блоге: "Случайная встреча на студии с Димой! Но как всегда, отлично поговорили, поржали, остановив полностью студийный процесс вокруг". Также певец сообщил, что скоро фанаты увидят их с Биланом дуэт. Плоды совместной работы представят на "Новой волне": певцы выступят вместе, а потом каждый исполнит песню другого.
Ранее вышел резонансный клип Димы Билана "Она моя" режиссуры Константина Богомолова. В ролике певец предстает полностью обнаженным, чем приковывает пристальное внимание фанатов. До этого подобных откровений в творчестве Билана не было.
В целом, альбомом "Вторая жизнь" артист очень доволен, он рассказал, что очень долго искал новые звучания голоса в процессе его создания. Певец назвал общее настроение сборника словом "фьюжн" за многогранность его музыкальных оттенков.
В начале июля Билан конфликтовал с Максимом Покровским из группы "Ногу свело!". Коллега обвинил певца в нарушении мер антиковидной безопасности в ходе выступления в клубе в Санкт-Петербурге. Билан не согласился с обвинениями и предположил, что Покровский выразил недовольство из-за отмены концерта "Ногу свело!", за которую он ответственности, конечно, не несет.
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