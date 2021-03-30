Как менялась пышка из Comedy Woman Ангарская

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская за последний год заметно похудела. "Дни.ру" решили вспомнить, как менялась актриса.

В 2019 году артистка отважилась на развод с иорданцем Раедом Бани. Пара познакомилась в Сети и первые несколько месяцев только переписывалась, затем ухажер пригласил девушку в Амман. В столице Иордании молодой человек познакомил артистку с семьей, да и в целом произвел впечатление надежного человека. В 2013 году влюбленные поженились, а через два года у них родился сын Давид.

ПО ТЕМЕ Врач сообщил об инфицировании звезды Comedy Woman: Занесла грязь

Однако семейного счастья не получилось. Позднее в интервью Надежда Ангарская рассказала, что муж пытался контролировать каждый ее шаг. Раед Бани проверял телефон супруги и следил за тем, как она общается с коллегами-мужчинами. Звезда Comedy Woman также призналась, что денег возлюбленный не приносил, семью она обеспечивала сама.

В какой-то момент Надежда Ангарская поняла, что просто не хочет возвращаться домой. В итоге актриса приняла решение расстаться с мужем. Несмотря на взаимные претензии, пара продолжает вместе воспитывать сына Давида. Артистка старается не говорить плохо о бывшем супруге, так как не хочет, чтобы у ребенка испортилось отношение к отцу.

Непростые отношения в семье, развод и стресс сильно сказались на Надежде Ангарской. В начале 2020-го артистка решила принять участие в шоу "Последний герой", чтобы немного сбросить напряжение, сменить обстановку, взбодриться. В итоге звезда Comedy Woman стала победительницей проекта и выиграла квартиру в Москве.

Участие в "Последнем герое" кардинально поменяло жизнь актрисы. За несколько месяцев знаменитость похудела на десять килограммов, а по возвращении в Россию с необитаемого острова решила не останавливаться на достигнутом.

В итоге за год Надежда Ангарская постройнела еще на 20 кило. Теперь в личном блоге артистка с радостью делится своими снимками и сама удивляется тому, как здорово ей удалось изменить себя.

Надежда Ангарская никогда не была худой. В 2012-2013 году знаменитость сбросила 30 килограммов – со 120 до 90.

Однако после рождения сына Давида в 2015 году лишние кило вернулись обратно.

Недавно Надежда Ангарская опубликовала подборку своих старых фотографий и отметила, что возраст ей идет только на пользу. И действительно, десять лет назад артистка выглядела значительно старше, чем сейчас.

Надежда Ангарская начала заниматься спортом, а во время карантина даже запустила собственный марафон стройности.

Изменения во внешности безумно радуют актрису.