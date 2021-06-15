Тодоренко попалась за любовными утехами в машине с другим

14 июня Регина Тодоренко отпраздновала свой день рождения. Она улетела в Турцию, причем муж ведущей Влад Топалов остался дома. Это не могло не спровоцировать очередную волну слухов о том, что у пары не все так гладко в отношениях.
Скандал подогрели свежие кадры, всплывшие в Сети. На снимках Регина Тодоренко целовалась в губы с импозантным блондином в машине. Ведущая делала это с удовольствием, закрыв глаза.
Как выяснилось, снимки оказались стоп-кадрами из нового клипа на песню Тодоренко "Ромчик". "Эй, Ромчик, ты просто топчик. Делаешь то, что захочешь", – поет Регина Тодоренко в клипе.
Стоит отметить, что вокал дается ведущей довольно успешно. Многие фанаты пришли к выводу, что быть певицей Регине Тодоренко идет не меньше, чем лазить по горам с микрофоном "Орла и решки".
Сама Тодоренко призналась, что клип на песню "Ромчик" был создан за несколько дней. При съемках использовалась технология совмещения виртуальной реальности с подлинными кадрами.
Ранее "Дни.ру" писали, что Регину Тодоренко опозорили из-за "деревенских" архивных фотографий. На снимках теледива предстала еще до того, как стать успешной ведущей.
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