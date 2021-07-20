Кончаловская натянула до ушей еле прикрывающий промежность купальник

Мода — это форма безобразия, настолько невыносимого, что мы вынуждены изменять ее каждые полгода, писал Оскар Уайльд. Кажется, сегодня эта фраза актуальна как никогда.
Все, что когда-то казалось низким, похабным и не по размеру, сегодня в моде. И этим не брезгуют звезды. Маша Кончаловская шокировала фанатов еле прикрывающим причинное место купальником. Чего не сделаешь ради моды! А в моде сегодня натягивать чуть ли не до ушей купальник, еле прикрывающий промежность. Раньше бы подумали, что дама взяла вещь не по размеру, и ей она просто мала. Но не сегодня.
Свежие фото дочери режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной во всю обсуждают фанаты. Девушка сообщила, что собирается на соре и показала приготовленные наряды.
На первом снимке модель предстала в красном купальнике, нижняя часть которого скорее напоминала набедренную повязку первобытного человека, а на втором – в том самом купальнике "до ушей".
Стоит отметить, что по роду занятости 20-летней Марии Михалковой-Кончаловской положено быть стройной и красивой. Так что с фигурой у модели все отлично.
Ранее Мария Кончаловская шокировала фанатов фотографией, на которой предстала в образе Офелии, плавающей в озере с кувшинками.
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