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Шоу-бизнес
"Я не вакцинировался": Егор Бероев устроил прилюдную провокацию

"Я не вакцинировался": Егор Бероев устроил прилюдную провокацию

Егор Бероев высказал свое мнение по поводу прививок от коронавирусной инфекции на церемонии вручения премий "ТЭФИ-Летопись победы".
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В конкурсе отметили картины, посвященные Великой Отечественной войне. Победителя в номинации "Лучший режиссер художественного фильма" вышел Егор Бероев. Актер устроил провокацию. Член жюри конкурса прикрепил к своему костюму желтую шестиконечную звезду. Такие фашисты заставляли носить евреев, чтобы выделить их от остальных людей.

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Со сцены артист заявил, что не вакцинировался от коронавируса. Он добавил, что ряд его друзей сделали это. Егор Бероев подчеркнул, что взрослые люди должны уважать выбор друг друга. С прискорбием актер отметил, что проснулся в мире, где прививка стала опознавательным знаком для человека.

Актер открыто выступил против разделения общества на привитых и не привитых после объявления в столице и других городах информации о том, что невакцинированным людям ограничат доступ в места общественного питания, учебные заведения и т.д. Артист призвал не разделять общество и не допускать вражды.

Напомним, Егор Бероев женат на актрисе Ксении Алферовой. Звездная пара воспитывает дочь Евдокию.

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Егор Бероев. Фото: www.instagram.com/egorberoev
Автор: 22 июня 2021, 20:53 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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