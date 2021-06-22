"Я не вакцинировался": Егор Бероев устроил прилюдную провокацию

Егор Бероев высказал свое мнение по поводу прививок от коронавирусной инфекции на церемонии вручения премий "ТЭФИ-Летопись победы".

В конкурсе отметили картины, посвященные Великой Отечественной войне. Победителя в номинации "Лучший режиссер художественного фильма" вышел Егор Бероев. Актер устроил провокацию. Член жюри конкурса прикрепил к своему костюму желтую шестиконечную звезду. Такие фашисты заставляли носить евреев, чтобы выделить их от остальных людей.

Со сцены артист заявил, что не вакцинировался от коронавируса. Он добавил, что ряд его друзей сделали это. Егор Бероев подчеркнул, что взрослые люди должны уважать выбор друг друга. С прискорбием актер отметил, что проснулся в мире, где прививка стала опознавательным знаком для человека.

Актер открыто выступил против разделения общества на привитых и не привитых после объявления в столице и других городах информации о том, что невакцинированным людям ограничат доступ в места общественного питания, учебные заведения и т.д. Артист призвал не разделять общество и не допускать вражды.

Напомним, Егор Бероев женат на актрисе Ксении Алферовой. Звездная пара воспитывает дочь Евдокию.