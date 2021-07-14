Раскрыта правда о госпитализированной Алферовой: В тяжелом состоянии?

Две недели назад актрису госпитализировали вместе с супругом. Диагноз стал очевиден достаточно быстро.

У Ирины Алферовой и ее мужа обнаружили коронавирусную инфекцию. У пары наблюдались все симптомы: от кашля и повышенной температуры до сильной слабости. Медицинские работники быстро настояли на госпитализации, а пациенты сопротивляться не стали. Изначально состояние актрисы вызывало серьезное беспокойство у докторов.

Художественный руководитель "Школы современной пьесы" отмечал, что Ирина Ивановна находилась в тяжелом состоянии и была подключена к ИВЛ. Известно, что актриса близко общается с Иосифом Райхельгаузом. Позднее самочувствие постепенно стабилизировалось, о чем и сообщил друг семьи. Артистка встала на ноги и даже принялась ухаживать за любимым мужчиной.

Накануне о состоянии мамы заговорила ее дочь, Ксения Алферова. Знаменитости не дают покоя переживающие поклонники, которые каждый день оставляют под ее публикациями сотни комментариев с требованием ответить на вопрос о состоянии звезды советского кино. Именно это актриса и сделала.

В комментариях под одной из последних публикаций ее спросили, правда ли, что Ирина Алферова находится в крайне тяжелом состоянии. Ксения ответила коротко и ясно, написав, что это – "ложь". Она также подчеркнула, что ее родительница сейчас чувствует себя прекрасно, а потому поводов для переживаний нет.

