Страшная болезнь за один день унесла жизни родных людей звезды группы "Мираж"

Звезда российской оперы и эстрады Маргарита Суханкина пережила смерть своих мамы и папы, которые скончались из-за коронавирусной инфекции.

Солистка популярной в 2000-х годах группы "Мираж" поделилась с подписчиками в своих социальных сетях страшной новостью – оба ее родителя умерли от COVID-19. "Они ушли почти в один день", – сообщила артистка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Маргарита Суханкина публично призналась родителям в любви и поблагодарила их за огромную поддержку, которую они ей всегда давали при жизни.

В своем инстаграм-аккаунте певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе со своими мамой и папой. На снимке и женщина, и мужчина выглядят здоровыми и счастливыми, судя по всему, фото было сделано еще до того, как родители артистки заразились страшной инфекцией.

В комментариях под постом подписчики высказывают свои соболезнования и поддерживают любимую певицу. "Царствие Небесное вашим родителям", "Очень страшно, когда уходят любимые. Держитесь", – пишут как фанаты артистки, так и обычные люди, которые просто искренне сочувствуют горю женщины.

Стоит отметить, что сама Маргарита Суханкина также когда-то перенесла коронавирус. Звезда призналась, что болезнь проходила очень тяжело, и она с трудом справилась с инфекцией. Артистка назвала COVID-19 чумой 21-го века и призвала всех внимательно следить за своим здоровьем.