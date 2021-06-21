"Истеричная бабья дурь": на Суханкину и Гулькину вылили ушат помоев

Создатель группы "Мираж" Андрей Литягин возмущен недостойным поведением экс-солисток коллектива.

В течение многих лет Литягину приходится судиться с бывшими участницами своей группы. Продюсер не согласен с тем, чтобы его песни исполнялись просто так, без отчислений владельцу. Со многими из экс-вокалисток группы "Мираж" не удается договориться мирно, поэтому приходится идти в суд.

Создатель музыкального коллектива подчеркивает, что группа — это бизнес, где именно он является главным акционером, владельцем товарного знака и большинства треков. Что касается экс-вокалисток, то они, по мнению продюсера, ведут себя недостойно и напоминают жалких содержанок, которые постоянно вымаливают у него что-то вроде алиментов, а потом и вовсе начинают подворовывать. Адвокаты Литягина то и дело выявляют случаи мошенничества в разных странах мира и методически привлекают экс-участниц к суду.

Андрей Литягин уверен, что именно из-за таких артисток "Мираж" и потерял былую популярность. В числе основных виновниц – Маргарита Суханкина, Наталья Гулькина, Светлана Разина. Не будь в них "истеричной бабьей дури", они могли бы быть первыми в нашей стране – об этом Литягин заявил в комментарии "StarHit". Продюсер подчеркнул, что неуважение авторских прав является признаком их непрофессионализма. Теперь этим исполнительницам остается лишь жаловаться на судьбу в то время, как группу "Мираж" с сегодняшним составом еще ждет большое будущее.

