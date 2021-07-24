Вывалившая обвисшую грудь Королева вызвала омерзение: Как у бабушки

Наташа Королева стала новой ведущей шоу "У-Дачный чарт" на канале МУЗ-ТВ. Сегодня, 24 июля, певица пригласила подписчиков своего инстаграм-аккаунта посмотреть новый выпуск передачи. Снимок, который прикрепила артистка к публикации, интернет-пользователи не оценили.
В кадре супруга Тарзана позирует в желтом платье. Народ обратил внимание на слишком глубокое декольте, которое практически полностью оголило грудь певицы. Однако подписчики не получили от снимка эстетическое удовольствие. Мол, морщины и дряблая кожа выдают истинный возраст молодящейся знаменитости.
Пользователи Сети заметили, что грудь Королевой обвисла. "Как у бабушки", "Вымя вывалилось", "Возраст не скроешь", – написали люди под новым снимком Наташи. Впрочем, преданные поклонники, как всегда одарили комплиментами исполнительницу хита "Желтые тюльпаны".
Напомним, ранее 75-летняя мать Наташи Королевой удивила народ. Людмила Порывай в национальном украинском костюме залезла на скульптуру свиньи во время фотосессии. Женщина демонстрировала свои ноги, весело пела и даже пыталась приплясывать. Поклонники отметили, что мать знаменитой певицы молода душой.
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