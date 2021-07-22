"Фу, противно смотреть на эти потуги": бьющийся в конвульсиях полуголый Тарзан вызвал оторопь

В ролике, опубликованном в инстаграм-аккаунте Тарзана, он предстал в одних трусах. Муж Наташи Королевой на кадрах изображает физические упражнения. При этом он морщится и тужится, как будто ему это тяжело дается.
"Немного спорта", – подписал видео супруг певицы. Фолловеры пришли в шок от увиденного. Ролик показался им неэстетичным. "Совсем крыша едет", "Дурдом", "Что это за гадость?", "Фу, противно смотреть на эти потуги", – разнесли россияне танцора.
Но были и те, кто посчитал, что 51-летний Сергей Глушко – молодец, что поддерживает себя в хорошей форме и не стесняется демонстрировать это окружающим. Они вступились за стриптизера и осыпали его комплиментами.
Напомним, что с недавних пор Тарзан увлекся рисованием. Танцор поделился мыслями не тему искусства. Стриптизер отметил, что с детства обожает все красивое. Сергей Глушко добавил, что в стремлении к совершенству ему помогло обучение в художественной школе. Муж Наташи Королевой также заявил, что всю свою жизнь положил на то, чтобы довести до совершенства свое тело, поскольку, холст и краски были под рукой не всегда.
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