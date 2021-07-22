"Укололись и улетели": Королеву с Тарзаном крепко приложили

Наталья Королева и Сергей Глушко отправились отдыхать в солнечную Турцию.

Накануне счастливая певица решила поделиться своей радостью с поклонниками. Она опубликовала в "Инстаграм" видео из долгожданного отпуска. В ролике Наташа Королева вместе с со своим знаменитым мужем стоит на набережной и весело напевает.

Также звезда не преминула сообщить своим поклонникам, что они с мужем сначала сделали прививки и лишь потом отправились отдыхать.

"Укололись и улетели," – пошутили довольные супруги.



В комментариях к публикации подписчики принялись обсуждать увиденное и услышанное. Оказалось, что многие пользователи не поверили Королевой и даже посчитали, что она специально рекламирует прививку.

Фолловеры написали:

"А почему без масок. Теперь вы обязаны их носить. Несете угрозу обществу. Но думаю, что это фейк" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Разочарование За чем на всеобщее обозрение эти прививки выставлять ???Сделали молча и радуйтесь жизни .Не ожидала".

Впрочем, некоторые поклонники все же смогли искренне порадоваться за пару. Люди похвалили певицу за неиссякаемый позитив и пожелали супругам отличного отдыха.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о сыне Наташи Королевой и Тарзана, который пошел по стопам матери и женился на стриптизерше.