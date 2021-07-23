"Какие ножки": взгромоздившаяся на свинью мать Королевой произвела фурор

75-летняя мать Наташи Королевой – Людмила Порывай не перестает удивлять поклонников.

Людмила Ивановна известна публике не только как мать популярной певицы. Она сама является заслуженной артисткой Украины, ранее была профессором консерватории и дирижером хоровой капеллы. Даже в своем нынешнем почтенном возрасте женщина всегда восхищает публику задором и оптимизмом. Яркие кадры неподражаемой родительницы Наташи Королевой то и дело радуют пользователей соцсетей.

Накануне Людмила Ивановна опубликовала в "Инстаграм" несколько видео с мероприятия, на котором бывшая преподавательница спустя 30 лет встретилась со своими студентами. Мать Королевой пришла на встречу в национальном украинском костюме с короткой юбкой, которая подчеркнула стройные ноги Людмилы Ивановны. Во время фотосессии со своими бывшими студентами 75-летняя женщина залезла на свинью, скульптура которой украшала двор ресторана. Сидя на искусственном животном, Порывай демонстрировала свои выдающиеся ножки, весело пела и даже умудрялась приплясывать.

Как сообщил "Пятый канал", поклонники Порывай отметили, что она всегда создает вокруг себя праздник. Подписчики пришли в настоящий восторг от бьющего через край позитива и ухоженной внешности артистки. Люди написали:

"Где "мама Люда", там праздник" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Вы моложе студентов выглядите", "Энергетика зашкаливает супер пупер!", "Какие ножки, Людмила Ивановна!".

Ранее "Дни.ру" сообщали, что мать Наташи Королевой раскрыла секрет своей бодрости и прекрасного самочувствия.