"Какой-то транс": народ в шоке от честного вида неузнаваемой Лопыревой без ретуши и фильтров

На премьере сериала "Плохой доктор" 37-летнюю Лопыреву узнавали не сразу и шептались: "Это точно она? Что с ней случилось?" Просто все привыкли видеть ее эффектной, стильной, и тут вдруг такой поворот. Даже наряд звезды – заявилась в топике и спортивных штанах – мало соответствовал статусу мероприятия.
Это точно она – просто без глянца, хотя и с макияжем. То ли свет был плох, то ли фотограф пьян, но про снимки, которые появились в сети, можно сказать просто: "Мама дорогая!"
Пользователи не оценили перемен во внешности Вики. "Без фильтров как-то она не очень", "У звезд негласное соревнование, кто кого переплюнет в пластике?!", "Кошмар, я ее не узнала, что-то между Лободой и Укупником, плюс килограмм тоналки", "До операций такая красотка была, а теперь и не поймешь кто, все на одно лицо!", "Дубаи не пошли на пользу", "Как будто Лопыреву перемешали с Анохиной", "Скоро всем звездам шоу-бизнеса, надо будет вешать на шею табличку с ФИО", "Резиновая Зина", "Какой-то транс", – глумятся люди в комментариях.
При этом люди сошлись во мнении, что такие честные снимки гораздо важнее и нужнее глянцевых. "Чтобы девочки подростки не думали, что они страшные, а в инсте все красивые. Оказывается в инсте все с фильтрами", "Хоть настоящую увидеть, а то как кукла везде на обработанных фото", – комментируют шокированные поклонники.
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