"Какой-то транс": народ в шоке от честного вида неузнаваемой Лопыревой без ретуши и фильтров

Когда видишь снимки телеведущей и фотомодели Виктории Лопыревой в ее "Инстаграме", то начинаешь стыдиться собственной внешности и комплексовать. Такая она на этих кадрах идеальная, совершенная, невероятная, что любуешься и понимаешь, что это недостижимый идеал. Но как красавица выглядит в реальности, без ретуши и фильтров?

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