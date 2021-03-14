Пышногрудая колдунья: Лопырева заворожила многочисленную аудиторию

В 37 лет модель может себе позволить выкладывать откровенные фотографии. На странице звезды часто появляются кадры в купальниках, нижнем белье, а порой и вовсе без него. Однако большинство было взбудоражено отнюдь не обнаженными снимками.
На этот раз Виктория Лопырева позировала в элегантном платье алого цвета. И здесь ведущая не упустила возможности, чтобы блеснуть пышным бюстом. К слову, страстный образ девушка подчеркнула ярким загаром.
"Колдунья Вика, не иначе. Как можно так хорошо выглядеть? Вы вдохновляете быть настоящей красоткой", – признались подписчики.
Публика добавила, что ведущая – "самый красивый посол Fifa в мире", а ее фигура – это главный стимул для многих женщин, борющихся с лишними килограммами.
Напомним, Лопырева перезимовала в Дубае и на Мальдивах. Так и появился шоколадный оттенок, красующийся на коже модели. Поговаривают, что новоиспеченный избранник делает все возможное, чтобы Виктория работала лишь в свое удовольствие.
Известно, что бизнесмен Игорь Булатов является чиновником в Республике Коми. Статус супруга позволил продвинуть девушку по карьерной лестнице. Теперь ходят слухи, что возлюбленная скоро займет руководящую должность в местном аппарате. Блондинка обеспечит себя поддержкой Ассоциации менеджеров России.
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