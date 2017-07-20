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Июль 20, 2017
просмотры: 123

Соблазнительная Фандера подшутила над Лыковым

567

В Москве завершились съемки сериала "Неуловимые", который перенесет зрителей в Одессу 1958 года. По сюжету объектом всеобщего интереса стала драгоценная скрипка Страдивари, подаренная Давиду Ойстраху Бельгийской королевой.

Два прославленных черноморских вора в исполнении Александра Лыкова и Сергея Газарова решаются на "ограбление века". Они задумали похитить знаменитый музыкальный инструмент. Оксана Фандера, выглядящая соблазнительно в стильных нарядах 50-х годов, исполнила роль легендарной воровки Фирочки Танцорки.

Актриса поделилась впечатлением от работы над сериалом, премьера которого состоится в новом сезоне на НТВ. "Атмосфера на съемочной площадке была настолько творческой, что, наверное, не хватит восторженных слов, чтобы описать насколько комфортно было работать над этим проектом. Моими партнерами по сериалу стали Александр Лыков и Сергей Газаров. Нам было так хорошо вместе, что во время съемок мы поняли: у нас одно чувство юмора на троих! – не скрывает восторга Фандера. – Безостановочно подшучивали друг над другом. Мне просто повезло оказаться с ними в одной команде".

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