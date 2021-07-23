Раскрыта интимная тайна Кейт Миддлтон

Бывший диетолог герцогини, Дженнифер Хэнуэй, раскрыла секреты красоты Кейт Миддлтон. Поклонники мечтали об этом долгие годы.

Каждый выход супруги принца Уильяма в свет сопровождается восторгами публики. Все знают Кейт как икону стиля. Она является общепризнанной красавицей, а толпы женщин самых разных возрастов мечтают узнать, как же ей удается так хорошо выглядеть в любых условиях. Теперь появился ответ и на этот вопрос.

Оказалось, что главным секретом внешнего вида Кейт Миддлтон является ее питание. Диетолог убеждена, что красота идет изнутри, а потому рацион является наиболее важным моментом. Так, специалист порекомендовала женщинам принимать коллаген для сияния кожи как у герцогини. Однако не стоит недооценивать и другие сферы здорового образа жизни.

Дженнифер Хэнуэй призвала всех следить за своим физическим и психологическим здоровьем, а также прекратить разделять их. Она отметила важность обоих. Также, по ее словам, люди недооценивают и важность сна. В королевской семье стараются соблюдать режим, чтобы хорошо выглядеть, но иногда с этим бывают проблемы из-за загруженного графика.

Диетолог подчеркнула, что герцогиня уделяет большое внимание своему завтраку. Он непременно должен быть питательным и богатым полезными веществами. Свой день Кейт Миддлтон начинает с особого коктейля из разных видов салата с матчей, водорослями и черникой.

