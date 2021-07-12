"Как же жаль": состояние сына Миддлтон довело людей до слез

Накануне семилетний Джордж пережил невероятное разочарование. Родители взяли его с собой на футбольный матч.

Финал чемпионата Европы по футболу стал едва ли не самым ожидаемым мировым событием. Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили вывести в свет своего наследника, чтобы и он насладился игрой сборной в полной мере. Видимо, сам президент Британской Футбольной ассоциации был уверен в победе Англии, а потому гордо посадил сына между собой и супругой.

Однако все закончилось не совсем так. Сборная Италии одержала победу после пенальти. Юный принц был так раздосадован этим фактом, что утешить его не удалось даже родителям. Снимки живой реакции ребенка тут же распространили СМИ.

Сперва сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма был просто вне себя от счастья. Родители не просто взяли его с собой в ложу, но и разрешили одеться по-взрослому – в костюм, а также проигнорировать режим в этот день. По лицу будущего короля было очевидно, что он находится в предвкушении. Достаточно быстро сборная забила первый гол, чему активно радовалась вся семья.

Позднее все изменилось. После первого гола итальянцев Джордж мгновенно изменился в лице. Мальчик помрачнел, но до слез дело так и не дошло. Сдержался он и после того, как стало ясно, что Италия одержала победу. После обнародования снимков публике стало невероятно жаль маленького принца. "Бедный малыш", "Как же жаль", "Он так по-настоящему огорчен", – сетовали пользователи.

