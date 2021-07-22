"Будущий король": Кейт Миддлтон и принц Уильям показали повзрослевшего сына

Королевская семья принимает поздравления. 22 июля британскому принцу Джорджу исполнилось восемь лет. Герцог и герцогиня Кембриджские не скрывают радости, поэтому напомнили миру о дне рождения сына в официальном профиле "Инстаграм". Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились профессиональным снимком наследника.
Фотограф снял Джорджа на фоне природы, ребенка окружили травы и деревья. В кадре ребенок сидит на капоте автомобиля, улыбаясь во все зубы. На мальчике надеты синие шорты и поло в оранжевую полоску. Маленький принц выглядит повзрослевшим и готовым проявить себя в деле влиятельных родственников.
Поклонники герцогов Кембриджских испытали массу позитивных эмоций, глядя на уникальное фото принца Джорджа. Комментаторы отметили, что мальчик с течением времени становится все сильнее похожим на отца. Люди выразили доброе отношение не только к мальчику, но и его родителям. Кейт Миддлтон и принц Уильям получили немало одобрительных отзывов.
Имениннику отправили огромное количество поздравлений и пожеланий. "С днем рождения, наш будущий король", "Желаю нашему будущему королю классного восьмилетия", "Какой красивый и счастливый мальчик", "Он так быстро растет. Наслаждайся детством, маленький мужчина", "Он выглядит так же, как папа!" — выразились пользователи Сети.
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