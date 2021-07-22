Шура публично вцепился в грудь возбужденной Бледанс: Хочется целовать

Новые фотографии поразили пользователей. На них певец в домашней майке и леопардовых трусах держит артистку, одетую в откровенный купальник, за грудь. Она выглядит крайне довольной и радостно обнимается с приятелем. Шура подчеркнул, что возрастная категория этого контента точно достигает градации "18+", а удержаться он просто не может. "Хочется целовать", – указал он.
Певец написал, что пресса постоянно приписывает им роман, а он совсем и не возражает. "Душечка", – указал он в "историях" своего "Инстаграма", отметив знаменитость. Сама Эвелина Бледанс быстро прокомментировала публикацию друга. "Любименький", – оставила она подпись, продолжив интриговать пользователей.
Отметим, Шура никогда не вступал в официальный брак. О личной жизни исполнителя ходит невероятное количество слухов, но сам он предпочитает всерьез ничего не комментировать. Эвелина же была замужем трижды. У нее есть двое сыновей.
У исполнителя крайне теплая и понимающая аудитория, которая быстро отреагировала на новый пост. "Санька, ты шалун", "Сашка юморист", "Отлично смотритесь", "Ух, как горячо то", "Шикарные фото", "Сладкая парочка", "Вы лучшие, впереди всех", "Жжешь! Суперское фото", "Два красивых человека! Классные", "Прекрасно смотритесь", "Любимые, чудные", – написали поклонники.
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