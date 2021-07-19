Лапал за грудь и полез ниже: влиятельный мужчина домогался оцепеневшую Бледанс

Эвелина Бледанс подверглась харассменту. Звезда получила неприличное предложение от известного режиссера в обмен на популярность.

Актриса пооткровенничала в шоу "Прямой эфир" на "России 1". Она вспомнила о неприятном случае из молодости.

Эвелину Бледанс запомнили по роли сексуальной медсестры в юмористической программе "Маски-шоу". Сейчас она играет в антрепризных постановках. Артистка уверена, что ее профессиональный путь мог быть намного успешнее, если бы в свое время она согласилась на секс со знаменитым режиссером.



Актриса долгие годы стеснялась говорить правду о том инциденте. Ее вдохновили недавние интимные откровения Елены Прокловой. Своей историей 52-летняя Эвелина Бледанс решила предостеречь других девушек от домогательств.

Неприятная ситуация произошла, когда Эвелина Бледанс училась в Институте сценических искусств. Тогда пробы актрис часто проводились в гостиницах. Влиятельный режиссер, имя которого она раскрывать не стала, пригласил девушку на попробоваться на главную роль в фильме.

Молоденькая артистка доверяла мэтру кинематографа, поэтому не заметила подвоха. Мужчина попросил Эвелину раздеться до нижнего белья. Когда она выполнила просьбу, тот заявил, что хочет, чтобы она его удивила. Бледанс оцепенела, не понимая, что происходит. Тогда режиссер взял ее за грудь, а затем его рука начала спускаться по ее животу все ниже. Осознав, к чему идет дело, актриса убежала из гостиницы.