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Шоу-бизнес
Лапал за грудь и полез ниже: влиятельный мужчина домогался оцепеневшую Бледанс

Лапал за грудь и полез ниже: влиятельный мужчина домогался оцепеневшую Бледанс

Эвелина Бледанс подверглась харассменту. Звезда получила неприличное предложение от известного режиссера в обмен на популярность.
прочитано 500 раз

Актриса пооткровенничала в шоу "Прямой эфир" на "России 1". Она вспомнила о неприятном случае из молодости.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Эвелину Бледанс запомнили по роли сексуальной медсестры в юмористической программе "Маски-шоу". Сейчас она играет в антрепризных постановках. Артистка уверена, что ее профессиональный путь мог быть намного успешнее, если бы в свое время она согласилась на секс со знаменитым режиссером.

Актриса долгие годы стеснялась говорить правду о том инциденте. Ее вдохновили недавние интимные откровения Елены Прокловой. Своей историей 52-летняя Эвелина Бледанс решила предостеречь других девушек от домогательств.

Неприятная ситуация произошла, когда Эвелина Бледанс училась в Институте сценических искусств. Тогда пробы актрис часто проводились в гостиницах. Влиятельный режиссер, имя которого она раскрывать не стала, пригласил девушку на попробоваться на главную роль в фильме.

Молоденькая артистка доверяла мэтру кинематографа, поэтому не заметила подвоха. Мужчина попросил Эвелину раздеться до нижнего белья. Когда она выполнила просьбу, тот заявил, что хочет, чтобы она его удивила. Бледанс оцепенела, не понимая, что происходит. Тогда режиссер взял ее за грудь, а затем его рука начала спускаться по ее животу все ниже. Осознав, к чему идет дело, актриса убежала из гостиницы.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 18:22 Источник: Smotrim.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бледанс в нежном платье удивила молодостью и красотой

комментарии

Ответить:

Гость802474
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Кушать всем хочется, вот и подружка Макеевой подсуетилась, у неё есть что вспомнить, будем читать её бесконечные перлы
Ирина Геннадьевна
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Люди добрые, Христом Богом молю Вас, помогите нам пожалуйста! На прошлой неделе я похоронила мужа, он последние полтора года был лежачим пocлe ДТП, жили только на его пенсию по инвалидности. Все деньги ушли на похороны. У меня двое деток маленьких и мне их просто нечем кормить. Уже несколько дней ничего не ели, детей не во что одеть и обуть. Квартиру снимаем и если не заплатим за месяц нас просто вышвырнут на улицу... Я обращаюсь к небезразличным, помогите, Бога ради, хотя бы на покушать детям. У меня есть карта Сбербанка 4276 5400 4778 3372, Ирина. Мы будем за вас молиться!
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