"Один хорошо, а два лучше": Бледанс сняли в компании мускулистых мачо

Эвелина Бледанс показала свой отдых в шикарной компании.

52-летняя артистка проводит отпуск в родном Крыму и щедро делится с поклонниками солнечными кадрами. Последнее фото, появившееся в инстаграм-аккаунте актрисы, вызвало бурную реакцию пользователей, так как на нем Эвелина Бледанс запечатлена с двумя полуголыми мужчинами.

На опубликованном снимке актриса, облаченная в красное бикини, сидит на борту катера в окружении двух мускулистых мачо, одетых в плавательные шорты. Все трое смотрят в камеру томным взглядом. При этом актриса решила еще больше заинтриговать публику своим комментарием и написала:

"У кого был хороший вечер, у того и утро с радостью!"

Фолловеры Бледанс оставили актрисе и ее спутникам множество комплиментов, а также оценили высокий градус фото. Пользователи написали:

"Провокационное фото" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "как всегда интрига", "Хоспади а а какие боги рядом", "Один хорошо а два лучше", "Богиня! Эвелина-Вы шикарны!".

Впрочем, нашлись у Бледанс и хейтеры, которые отметили, что красивые парни сейчас часто любят "старых теток". Актриса благоразумно оставила колкие комментарии без ответа.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Эвелина Бледанс нашла способ красиво показать свое обнаженное тело и организовала интересную фотосессию.